صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیو لری سیکٹر کے تاجروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں،فضل مقیم

  • کاروبار کی دنیا
جیو لری سیکٹر کے تاجروں کو سہولتیں فراہم کی جائیں،فضل مقیم

پشاور(آن لائن)سرحد چیمبر کے صدر فضل مقیم نے کہا ہے کہ جیو لری سیکٹر سے وابستہ تاجر برادری ملک کی معاشی ترقی اور روزگار کے فرا ہمی میں میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔۔۔

 اور حکومت اور ایف بی آرپر زور دیا کہ انہیں ریلیف اور سہولتیں فراہم کی جائیں۔ا نہو ں نے جیو لر ز بر دا ری کے پی ا و ایس سسٹم کے حوا لے سے تحفظا ت دور کر نے کا بھی مطا لبہ کیا۔ان خیالات کا اظہار ا نہو ں نے سر حد چیمبر کے ا سٹینڈ نگ کمیٹی بر ائے جیولرز فضل مقیم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہو ئے کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

مہنگائی اور غربت کے خاتمہ کیلئے جامع پالیسی بنا رہے،نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak