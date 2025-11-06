صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 44ارب کے 54912سودے

زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت22.155 ارب رہی ،رپورٹ

کراچی(بزنس رپورٹر)مرکنٹائل ایکسچینج میں 44ارب روپے کے سودے ہوئے ۔ سودوں کی مجموعی تعداد54912رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 22.155 ارب روپے رہی جبکہ چاندی کے سودوں کی مالیت 5.008 ارب روپے ، کوٹس کے سودوں کی مالیت 8.160 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.155 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.536 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 1.563 ارب روپے ، پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 1.040 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.238 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 737.957 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 624 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 290.892 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 53.007 ملین روپے اورایلومینم کے سودوں کی مالیت 44.881 ملین روپے ریکارڈ کی گئی ۔

 

