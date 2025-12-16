صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروہیکل آرڈیننس کی متنازع شقیں واپس لینے کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
موٹروہیکل آرڈیننس کی متنازع شقیں واپس لینے کا مطالبہ

ٹرانسپورٹرز کی19دسمبر کی ہڑتال سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ،اسٹیل پروڈیوسرز

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز نے ملک بھر میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتالوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ طویل اور ممکنہ ہڑتالیں صنعتی پیداوار، سپلائی چینز اور مجموعی اقتصادی استحکام پر سنگین منفی اثر ڈال رہی ہیں۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز کے مطابق موجودہ احتجاج 8 دسمبر 2025ء کو نافذ ہونے والے موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 کے ردعمل میں شروع ہوا، اگرچہ 13 دسمبر کو پنجاب کے بعض علاقوں میں محدود مذاکرات کے بعد تناؤ میں عارضی کمی دیکھی گئی، تاہم اہم ٹرانسپورٹ تنظیمیں ،مال برداری ایسوسی ایشنز نے حکومت کی یقین دہانیوں سے غیر مطمئن ہونے کے بعد 19 دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا اور خبردار کیا کہ اگر آرڈیننس کی متنازع شقیں واپس نہ لی گئیں تو مال برداری اور مسافر ٹرانسپورٹ معطل رہے گی۔  اسٹیل پروڈیوسرز نے کہا کہ ہڑتال کے صنعتی اثرات پہلے ہی شدید ہیں، اگر19دسمبر کی ہڑتال ہوگئی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak