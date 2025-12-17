ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا4ہزار روپے سستا،چاندی مستحکم
انٹربینک میں ڈالر280.30،اوپن مارکیٹ میں 281.35روپے ریکارڈ
کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم رہی۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹ میں منگل کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی جب کہ چاندی کے نرخ میں استحکام رہا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.30روپے کا ہوگیا۔اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 281روپے 35پیسے پر مستحکم رہا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 40 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4285 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 ہزار روپے کی کمی سے 4 لاکھ 50 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار 429 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 86 ہزار 541 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو فی تولہ سونا 2 ہزار 600 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 54 ہزار 862 روپے کا ہوگیا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 6532 روپے پر مستحکم رہی۔