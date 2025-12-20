صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک، انڈونیشیا خوردنی تیل کے شعبے میں تعاون ناگزیر

  • کاروبار کی دنیا
پاک، انڈونیشیا خوردنی تیل کے شعبے میں تعاون ناگزیر

مضبوط شراکت داری ہی مشترکہ خوشحالی کی ضمانت، قونصل جنرل مدذاکر ایم اے

کراچی (بزنس رپورٹر)کراچی میں تعینات انڈونیشیا کے قونصل جنرل مدذاکر ایم اے نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان بالخصوص خوردنی تیل کے شعبے میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ مضبوط شراکت داری ہی پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کی ضمانت ہے ۔ یہ بات انہوں نے کراچی قونصلیٹ میں پاکستان وناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ عمر ریحان سے ملاقات کے دوران کہی ،انکے ہمراہ رشید جان محمد اور احمد غلام حسین بھی موجود تھے ۔ قونصل جنرل مدزاکر ایم اے نے کہا کہ انڈونیشیا پام آئل کی کاشت اور پراسیسنگ میں وسیع تجربہ رکھتا ہے اور اس شعبے میں پاکستان کو تکنیکی معاونت، تربیتی پروگرامز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر فراہم کی جا سکتی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی تعاون اور مہارت کے تبادلے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اقوام متحدہ:پاکستان کا موقف تسلیم،بھارت کا مسترد:سندھ طاس معاہدے کی یکطرفہ معطلی غیر قانونی:رپورٹ

9مئی :پانچویں بارپی ٹی آئی رہنماؤں کو10،10سال قید،شاہ محمود بری:اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ ٹوکیس کی اہم سماعت

ٹیکس چوروں اور سمگلروں کیساتھ کسی قسم کر نرمی نہ برتی جائے:شہباز شریف

شمالی وزیرستان :خوارج کے حملے میں 4جوان شہید،15شہری زخمی،نائب افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی

مریم نوار کا سرکاری اداروں کی کار کردگی جانچنے کیلئے مینجمنٹ یونٹ بنا نیکا فیصلہ

نئے صوبے بنتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں مخالفت کی جائے:فضل الرحمٰن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak