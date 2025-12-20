صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینما کو نفرت،تعصب نہیں پھیلانا چاہیے :عمران عباس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سینما کو نفرت،تعصب نہیں پھیلانا چاہیے :عمران عباس

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار عمران عباس نے بالی ووڈ کی حالیہ بلاک بسٹر متنازعہ فلم دھریندر پر ردِعمل دیتے ہوئے سخت مؤقف اختیار کیا ہے۔

عمران عباس نے پہلے انسٹاگرام سٹوری اور پھر اس کے بعد انسٹاگرام فیڈ پر شیئر کیے گئے بیان میں فلم کے بیانیے پر واضح تنقید کی۔عمران عباس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاملہ بھارت، پاکستان یا کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہسینما کے خطرناک غلط استعمال کا ہے ، میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ فلموں کو نفرت، دشمنی اور تقسیم پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے ، چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں، فن کا مقصد ذہنوں کو زہر آلود کرنا نہیں بلکہ دلوں کو بلند کرنا ہے ،سینماکو تعصب کو جواز دینے کے بجائے پل بنانا چاہیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19 ایشیا کپ: بنگلہ دیش کو ہرا کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا

فیفا عرب کپ ،اردن کو ہرا کر مراکش چیمپئن بن گیا

سپر لیگ کیلئے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز

پلیئرزاور ممبر ایسوسی ایشنز سے تنازعہ نیوزی لینڈ کرکٹ چیف مستعفی

ایران میں میچ نہ کھیلنے پر بھارتی فٹبال کلب پر پابندی،1 لاکھ ڈالر جرمانہ

بی بی ایل ،شاہین کی ٹیم نے تاریخی ہدف حاصل کرلیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak