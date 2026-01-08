صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1200روپے سستا

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو بھی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.06 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ منگل کو مقامی کرنسی 280.07 پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 12 ڈالر کی کمی سے 4444 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1200 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 66 ہزار 762 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی ایک ہزار 28 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 173 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ منگل کو فی تولہ سونے کی قیمت 3200 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 67 ہزار 962 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 8361 روپے مستحکم رہی۔

