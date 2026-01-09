بھارت الزامات سے امن دشمن اقدامات چھپا نہیں سکتا : دفتر خارجہ
دہشتگرد ی کی پشت پنا ہی کرنے وا لا ملک اپنے طرزِ عمل پر نظر ثانی کرے پاکستان ایران سمیت کسی بھی پڑوسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کا مخالف
اسلام آباد (دنیا نیوز) ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے ۔ اسے دوسروں کو نصیحت کرنے کے بجائے اپنے طرزِ عمل پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔ بھارت کا ریکارڈ خطے اورعالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کا عکاس ہے ، پاکستان پر بھارتی الزامات اس کے امن دشمن اقدامات کو نہیں چھپاسکتے ، بھارت دوسروں کو وعظ دینے کے بجائے خود کو بدلے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان ایران کے خلاف بیرونی جارحیت، دھمکیوں اور جوہری معاہدے سے متعلق پابندیوں کو غیر تعمیری قرار ہوتے ہوئے کسی بھی پڑوسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کا مخالف ہے۔
صو مالی لینڈ کے حوالے سے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کا مؤقف بالکل واضح ہے اور پاکستان نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر صومالی لینڈ کی غیر قانونی ریاست کی مخالفت کی۔ ترجمان نے کہا کہ رواں ہفتے جموں وکشمیر کے حوالے سے یوم حق خود ارادیت منایا گیا، یوم حق خودارادیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کشمیر قراردادوں کی یاددہانی ہے ۔ اندرابی نے کہا کہ جموں وکشمیرمیں ہزاروں انسانی حقوق اورسیاسی رہنما جیلوں میں قید ہیں، بھارت5اگست2019کے بعد کشمیر کی آبادی کاتناسب بدلنے کی کوشش کررہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حالیہ بیانات کا خیرمقدم کرتے ہیں، افغان قیادت بیانات کے ساتھ قابل تصدیق،ٹھوس اورعملی ضمانتوں کے منتظر ہیں، افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے پر زور دیتے ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ پاکستان چین کی قومی وحدت کے حصول کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے ، سٹر ٹیجک ڈائیلاگ میں پاکستان نے چین کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کیا، چین نے مسئلہ کشمیر کوایک حل طلب تاریخی مسئلہ قراردیا۔انہوں نے کہا کہ سٹر ٹیجک ڈائیلاگ میں پاکستان اورچین میں سی پیک 2.0کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کرتا ہے ، بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات گمراہ کن ہیں، بھارت ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کررہا ہے ۔