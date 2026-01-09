صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیپیکا، عالیہ بھٹ،شردھا کپور کی متنازعہ تصاویر وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دیپیکا، عالیہ بھٹ،شردھا کپور کی متنازعہ تصاویر وائرل

ممبئی(شوبز ڈیسک)حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر بالی ووڈ کی اداکاراؤں کی ایسی تصاویر گردش کر رہی ہیں جنہوں نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دیپیکا پڈوکون، عالیہ بھٹ اور شردھا کپور کی چند تصاویر مختلف سوشل پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ان تصاویر میں تینوں اداکاراؤں کو پارٹی کے ماحول میں دیکھا جاسکتا ہے ، جہاں شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کے مناظر نمایاں ہیں۔ ایک تصویر میں دیپیکا پڈوکون سگریٹ پیتی ہوئی دھوئیں کے حلقے بناتی دکھائی دے رہی ہیں اور شردھا کپور ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے کیمرے کے سامنے پوز دیتی نظر آرہی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھی عالیہ بھٹ نشے میں لگ رہی ہیں ۔ یہی مناظر سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں اور مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پرافٹ ٹیکنگ سے ریکارڈتیزی کا زور ٹوٹ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 600روپے سستا

تعمیرات وکان کنی کی مشینری کی در آمدات میں 59فیصداضافہ

کھاد فیکٹریوں کو قدرتی گیس کی فراہمی باضابطہ منظور

گیس ٹیرف منجمد کرنے کافیصلہ مایوس کن ،کراچی چیمبر

معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak