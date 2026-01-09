ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 600روپے سستا
تولہ سونا 4لاکھ 66ہزار 162،دس گرام3لاکھ 99ہزار 658کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.05کاہوگیا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.06 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسر جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 6 ڈالر کی کمی سے 4438 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 600 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 66 ہزار 162 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 515 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 99 ہزار 658 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو فی تولہ سونے کی قیمت 1200 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 66 ہزار 762 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 236 روپے کی کمی سے 8361 روپے ہوگئی تھی۔