گیس ٹیرف منجمد کرنے کافیصلہ مایوس کن ،کراچی چیمبر

گیس ٹیرف منجمد کرنے کافیصلہ مایوس کن ،کراچی چیمبر

لاگت پر مبنی قیمتوں کے نظام کی طرف قدم بڑھایاجائے ، ریحان حنیف

کراچی(بزنس رپورٹر)بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا اور صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف نے وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ 6 ماہ کیلئے گیس ٹیرف منجمد کرنے کے فیصلے پر شدید تشویش اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس اعلان کو ریلیف کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے مگریہ اقدام پہلے سے مشکلات سے دوچار صنعتی شعبے کیلئے ناکافی ہے ۔ مشترکہ بیان میں چیئرمین بی ایم جی اور صدر کے سی سی آئی نے اس امر پر زور دیا کہ حکومت کے ساتھ مسلسل اور بامقصد مذاکرات کے دوران تاجر برادری نے متعدد بار مطالبہ کیا کہ گیس ٹیرف میں نمایاں کمی کی جائے تاکہ کاروباری لاگت کم ہو سکے ،ان حالات میں پہلے ہی انتہائی بلند ٹیرف کو محض منجمد کر دینا کسی طور ریلیف نہیں کہا جا سکتا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گیس ٹیرف اصل لاگت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جس سے صنعتوں کو شدید مالی دباؤ کا سامناہے، حکومت کے لیے یہ ضروری ہوگیا ہے کہ وہ لاگت پر مبنی قیمتوں کے نظام کی طرف قدم بڑھائے۔

 

