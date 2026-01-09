کھاد فیکٹریوں کو قدرتی گیس کی فراہمی باضابطہ منظور
گیس کی فراہمی متعلقہ فیلڈز کے ڈلیوری پوائنٹس سے کی جائے گی
کراچی (رپورٹ :حمزہ گیلانی) وفاقی حکومت نے زرعی شعبے کو درپیش کھاد کے بحران کے خاتمے اور زرعی پیداوار کی نمو میں اضافے کیلئے اہم اور فیصلہ کن اقدام کرتے ہوئے کھاد فیکٹریوں کو بڑے پیمانے پر قدرتی گیس کی فراہمی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے ۔ اس حوالے سے گیس کی الاٹمنٹ اورقیمتوں کی تفصیلات پرماری انرجیز لمیٹڈ نے اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے ۔خط کے مطابق وفاقی حکومت نے ضلع گھوٹکی میں واقع غازیج اور شوال گیس فیلڈز سے کھاد کے شعبے کیلئے گیس الاٹمنٹس جاری کی ہیں۔ فیصلے کے تحت پورٹ قاسم پر واقع فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو یومیہ 104 ایم ایم ایس سی ایف ڈی خام گیس جبکہ 80 ایم ایم ایس سی ایف ڈی پروسیسڈ گیس فراہم کی جائے گی۔
اسی طرح شیخوپورہ میں قائم فاطمہ فرٹیلائزر کو روزانہ 68 ایم ایم ایس سی ایف ڈی خام اور 52 ایم ایم ایس سی ایف ڈی پروسیسڈ گیس مہیا کی جائے گی جبکہ داؤد خیل میں واقع ایگری ٹیک فرٹیلائزر کو یومیہ 50 ایم ایم ایس سی ایف ڈی خام اور38ایم ایم ایس سی ایف ڈی پروسیسڈ گیس فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے ۔ خط کے مطابق کھادفیکٹریوں کو خام گیس کی فراہمی متعلقہ گیس فیلڈز کے ڈلیوری پوائنٹس سے کی جائے گی جبکہ خام گیس اوگرا کی جانب سے مقرر کردہ سرکاری قیمتوں پر ہی فراہم کی جائے گی۔ کھاد فیکٹریاں اس خام گیس کو خود پروسیس کریں گی اور بعد ازاں سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کے نیٹ ورک کے ذریعے اپنی فیکٹریوں تک منتقل کریں گی۔
کھاد فیکٹریاں سوئی گیس کمپنیوں کو پروسیسڈ گیس فروخت نہیں کریں گی، تاہم قومی ضرورت کے پیش نظر ملکی سوئی نیٹ ورکس کو درکار ہونے کی صورت میں گیس کا باہمی تبادلہ کیا جاسکے گا ۔اہم پیش رفت کے طور پر وفاقی حکومت نے بجلی گھر جینکو ٹو کو ماری گیس فیلڈ سے فراہم کی جانے والی گیس کھاد کے شعبے کو منتقل کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے جسے زرعی ترقی اور کھاد کی بلا تعطل دستیابی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا جارہا ہے ۔ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے نہ صرف ملک میں کھاد کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ زرعی لاگت میں کمی، فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور مجموعی طور پر زرعی معیشت کے استحکام میں بھی نمایاں کردار ادا ہوگا۔