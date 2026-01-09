صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی:عینا آصف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پہلے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی:عینا آصف

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ عینا آصف نے حال ہی میں اپنی عمر اور ذاتی ترقی کے بارے میں کھل کر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی۔

عینا آصف نے کہا کہ اب جب میری عمر 17 سال ہو گئی ہے ، تو میں اپنی عمر کی لگتی ہوں لیکن پہلے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی، بچپن میں جب میں اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ بیٹھتی، تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی عمر کی نہیں لگتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ افسوسناک ہے کہ لوگ نوجوان افراد کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ، چاہے وہ معقول بات کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بگ بیش لیگ:بابراعظم کی مشکلات برقرار،ایک بار پھر ناکام

آسٹریلیا نے انگلینڈ کو سڈنی ٹیسٹ ہرا کر ایشز سیریز جیت لی

عثمان خواجہ رقت آمیز مناظر کیساتھ کرکٹ سے رخصت

انگلش ٹیم میں مغرور رجیم کا خاتمہ ضروری:جیفری بائیکاٹ

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی ٹونٹی آج کھیلا جائے گا

آسٹریلین اوپن،سبالینکا نے نئی رنگین کٹ کی رونمائی کر دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak