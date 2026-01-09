صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان آئیڈل تک پہنچے والے نبیل اور تراب کی کہانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستان آئیڈل تک پہنچے والے نبیل اور تراب کی کہانی

لاہور(شوبز ڈیسک) پاکستان آئیڈل میں اپنی سریلی آواز کا جادو جگانے والے امیدوار نبیل عباس اور تراب نفیس نے شو تک پہنچنے کی کہانیاں سنا دیں۔

تراب نفیس کا کہنا تھا کہ میرے والد استاد نفیس خان ستار نواز ہیں، والدہ پرائیویٹ سکول میں میوزک ٹیچر ہیں بچپن سے ہی گھر میں موسیقی سنی اور وہی سن سن کر میں نے یہ سب سیکھا ہے ۔ نبیل نے بتایا کہ ملتان میں کام کرتا ہوں، ملتان سے ڈیرہ غازی خان واپس آتے ہوئے باس نے کہا کہ ‘آج تم گھر کیوں جارہے ہو صبح پاکستان آئیڈل آرہا ہے ،آدھا سفر طے کرلیا تھا، پر باس نے کہا کہ ہم ڈی جی خان چل رہے ہیں لیکن آپ نے واپس ملتان پہنچنا ہے ۔ نبیل کا کہنا تھا کہ میں ساری رات سوچتا رہا کہ صبح کیا گاؤں گا، کوئی تیاری بھی نہیں ہے ۔ لیکن میں صبح وہاں پہنچا لائنیں لگی ہوئی تھیں پھر ہم بھی لگ گئے لائن میں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی 500فیصد ٹیرف کی دھمکی،بھارتی سٹاک مارکیٹ کریش:امریکی سینیٹ،صدارتی جنگی اختیارات محدود کرنیکا بل

بھارت کا سرکاری ٹھیکو ں میں چینی کمپنیوں پر پابندی ختم کرنیکا فیصلہ

یمنی جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ عید روس الزبیدی ابو ظہبی فرار

غزہ :جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ، 5بچوں سمیت 9 شہید

بونڈائی بیچ حملہ:آسٹریلوی وزیر اعظم کارائل انکوائری کمیشن قائم کرنیکاا اعلان

یوکرین پر روسی حملے ،10لاکھ افراد پانی و بجلی سے محروم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak