بلوچستان میں چیلنجز سے نمٹنے کیلئے وفاق اور صوبے کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا : شہباز شریف
پنجاب نے اپنا حصہ سالانہ11ارب بلوچستان کو دئیے ، فیلڈ مارشل کی زیرقیادت دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کرینگے :وزیراعظم ترقیاتی منصوبوں، دانش سکولز ،زرعی اصلاحات سے صوبے کو ترقی کے قومی دھارے میں لارہے :کوئٹہ میں گفتگو
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر، نیوز ایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سکیورٹی، معاشی ، ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے وفاق اور صوبے کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا، پنجاب نے اپنے حصے سے سالانہ11ارب بلوچستان کو دئیے ، بڑے ترقیاتی منصوبوں، دانش سکولز ،زرعی اصلاحات کے ذریعے ترقی کے قومی دھارے میں شامل کررہے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ میں سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑے صوبے میں تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود موجودہ صوبائی حکومت بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، جو خوش آئند امر ہے ،خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشتگردی سے شدید متاثر ہوا ہے تاہم دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑنے کیلئے افواجِ پاکستان کی قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں۔ فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ جاری ہے اور بدقسمتی سے بعض ہمسایہ ممالک کی جانب سے دہشتگردوں کو معاونت دی جا رہی ہے جوانتہائی افسوسناک بات ہے، دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواجِ پاکستان دلجمعی اور پروفیشلزم کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف جنگ کی قیادت کر رہے ہیں جس طرح6 مئی 2025 کو بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی موثر قیادت کی اور دشمن کو سبق سکھایا وہ تاریخ میں یاد رکھاجائے گا۔وزیراعظم نے کہا کہ نئے این ایف سی ایوارڈز کیلئے کمیٹیاں کام کررہی ہے ،جب بات بھائیوں اور خاندان کی ہو تو پھر حصوں پر نہیں بلکہ مل بیٹھ کر فیصلے کئے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک ہی وقت میں پانچ دانش سکولز قائم کئے جا رہے ہیں ۔سال 2022 میں سیلاب سے بلوچستان میں تباہی ہوئی تو وفاقی حکومت نے ورلڈ بینک سے 40 کروڑ ڈالرز کے فنڈز حاصل کیے ، جو صوبے کی بحالی پر خرچ کئے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بلوچستان کو درپیش مسائل کے حل، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ اس میٹنگ میں گورنر بلوچستان جعفرمندوخیل، وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی، ایاز صادق ،اسحاق ڈار ، سیدال خان ، احسن اقبال ،عبدالعلیم خان ،رانا ثنا اﷲ،صوبائی وزرا،مولانا عبدالواسع، ڈاکٹر مالک بلوچ، سینیٹرعبدالقادر وددیگر بھی موجود تھے ۔