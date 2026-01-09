قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہمہ جہت چیلنجز کا مقابلہ کیا جائیگا : فوج داخلی استحکام کیلئے پرعزم : فیلڈ مارشل
خودمختاری، علاقائی سالمیت کا تحفظ کیا جائیگا،بنگلہ دیش کیساتھ پائیدار، دیرپا دفاعی تعلقات کو فروغ دینگے :چیف آف ڈیفنس فورسزعاصم منیر ،بنگلہ دیش کے ایئر چیف سے گفتگو ،لاہور گیریژن کا دورہ ایئرچیف حسن محمود کی نیول چیف سے بھی ملاقات،سعودی عسکری قیادت کا ایئر چیف ظہیر بابر سدھو سے بات چیت میں سپیس، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور اے آئی صلاحیتوں میں اظہار دلچسپی
راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا فوج داخلی استحکام کیلئے پرعزم ہے ،ہمہ جہت چیلنجز کا یکسوئی سے مقابلہ کیا جائے گا، قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی،چیف آف ڈیفنس فورسز نے لاہور گیریژن کا دورہ کیا جبکہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں بنگلہ دیش کے ایئرچیف مارشل حسن محمود خان سے ملاقات کی، بنگلہ دیش کی فضائیہ کے سربراہ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملے جبکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کے دورہ پر رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے بات چیت کی جس میں دفاعی اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق لاہور گیریژن کے دورہ کے موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری، تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت بڑھانے سے متعلق اہم اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
فیلڈ مارشل نے خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کے استعمال کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مشق مستقبل کے جنگی ماحول سے ہم آہنگی، جدت اور لچک پر پاک فوج کی بھرپور اور موثر توجہ کو اجاگر کرتی ہے ۔ اس موقع پر انہوں نے فوجی جوانوں کیلئے فراہم کی جانے والی کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا اور جسمانی فٹنس، حوصلے اور مجموعی فلاح و بہبود کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سی ایم ایچ لاہور کے ہائی کیئر سنٹر کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے مکمل طور پر جدید سہولیات سے آراستہ طبی مرکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔دورے کے دوران افسروں سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا اور کثیرالجہتی چیلنجز کا بھرپور عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور یکسوئی سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔انہوں نے پاک فوج کے بنیادی مشن کو دہراتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ملک کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، جہاں بہترین کارکردگی، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کی روایت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
قبل ازیں کور کمانڈر لاہور نے چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز کا لاہور گیریژن آمد پر استقبال کیا۔ دریں اثنا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے ایئرچیف مارشل حسن محمود خان نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی جہاں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔آئی ایس پی آرکے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سکیورٹی صورت حال اور دوطرفہ دفاعی و عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔دونوں جانب سے پاکستان اور بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون، تربیتی تبادلوں اور دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔معزز مہمان نے پاکستان مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کیلئے ان کی خدمات کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنگلہ دیش کے ساتھ پائیدار اور دیرپا دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کیلئے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔علاوہ ازیں بنگلہ دیش کے ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، خطے کی بدلتی ہوئی سکیورٹی صورتحال اور دوطرفہ دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے مختلف اقدامات کے ذریعے خطے میں میری ٹائم سکیورٹی اور استحکام کیلئے پاک بحریہ کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے پاک بحریہ کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی اور دونوں برادر ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماوں نے باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں اور مشترکہ تربیتی مشقوں کی اہمیت پر اتفاق کیا۔بنگلہ دیشی ایئر چیف کا یہ دورہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کا عکاس ہے ۔ قبل ازیں ایڈمرل نوید اشرف نے 2025 کے آخر میں بنگلہ دیش کا اہم دورہ کیا تھا۔مزید برآں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں انہیں رائل سعودی ایئر فورس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
انہوں نے رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈرلیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیزاور چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرولی سے ملاقات کی۔اس دوران علاقائی سکیورٹی صورتحال اور مستقبل کے دفاعی اشتراک پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون اور پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے پر زور دیا گیا۔ایئر چیف نے دوطرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور بین الاقوامی و دوطرفہ مشقوں کے ذریعے فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان۔سعودی دفاعی معاہدے کو باہمی اعتماد اور بھائی چارے کی علامت قرار دیا اور پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین فورس میں تبدیلی سے بھی آگاہ کیا۔اس دوران سعودی دفاعی قیادت نے پاک فضائیہ کی سپیس، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور اے آئی صلاحیتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سعودی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کی تعریف کی اور مشترکہ تربیت بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ خطے میں امن و استحکام کیلئے پاکستان کے مثبت کردار کو بھی سراہا گیا اور دفاع و ایوی ایشن کے شعبوں میں تعاون مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا سعودی عرب کا یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین پائیدار تزویراتی شراکت داری کے استحکام اور فعالیت کا مظہر قرار دیا گیا جو دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے ذریعے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عکاس ہے۔