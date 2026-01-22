تولہ سونا12700روپے مہنگا،نئی قیمت 5لاکھ سے متجاوز
کراچی(بزنس ڈیسک)ملکی مبادلہ مارکیٹوںمیں ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں ایک تولہ سونا 5 لاکھ کی بلند سطح عبور کرگیا۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 279.90 روپے پر بند ہوا۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی دو روزہ وقفے کے بعد ڈالر 14پیسے کی کمی سے 281روپے 18پیسے کی سطح پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 127 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4840 ڈالر فی اونس کی ریکارڈ سطح پر جاپہنچا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 12 ہزار 700 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 5 لاکھ روپے کی بلند سطح عبور کرتے ہوئے 5 لاکھ 6 ہزار 362 روپے پر جاپہنچا ۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 10 ہزار888 روپے کے بھاری اضافے سے 4 لاکھ 34 ہزار123 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ منگل کو سونے کی فی تولہ قیمت 4300 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 93 ہزار 662 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 64 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخی میں پہلی بار 9 ہزار 933 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی ہے۔