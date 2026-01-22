ایکس اکاؤنٹ کیس،عمران سے ملاقات ہوگی توکارروائی آگے چلے گی:اسلام آباد ہائیکورٹ
توہین عدالت کی درخواست پر جواب جمع کرا ئیں، آرڈر جاری کر دینگے :جسٹس ارباب عدالت نے پی ٹی اے کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیدیا، سماعت ملتوی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے وکیل سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت درخواست پر جواب مانگتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد ،تحریری جواب جمع کرا دے ۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ اس حوالے سے مناسب آرڈر جاری کر دیں گے ، اگر ان کو ملاقات کی اجازت دیں گے تو یہ کیس آگے چلے گا ، عدالت نے بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے کیس میں پی ٹی اے کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں رٹ پٹیشن کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے گز شتہ روز سماعت کے دوران جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ جیل حکام ، پی ٹی اے اور دیگر فریقین کا جواب آچکا ہے ،عدالت نے پی ٹی اے کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے وکیل سے کہا کہ رٹ پٹیشن کیا ہے اور آپ اپنا جواب دیکھ لیں،سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے اس کیس سے متعلق مشاورت کے لیے ملاقات نہ ہو سکی،جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی ملاقات ہو گئی تو 24 فروری کو حتمی دلائل ہوں گے ، عدالت نے سلمان اکرم راجہ سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواست میں تفصیلی جواب طلب کرلیا، عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ آپ نے جو بھی کہنا ہے وہ تحریری طور پر دے دیں،سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملاقات کرنے کا آپ کا آرڈر چار نومبر کا ہے دو ماہ سے عمل نہیں ہو رہا ، کیا میں وہاں جیل میں ملاقات کے لئے جاؤں،عدالت نے کیس کی مزید سماعت24 فروری تک کیلئے ملتوی کر دی۔