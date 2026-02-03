صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپٹما کاسپر ٹیکس کو زیر التوا ریفنڈز سے ایڈجسٹ کرنیکا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
اپٹما کاسپر ٹیکس کو زیر التوا ریفنڈز سے ایڈجسٹ کرنیکا مطالبہ

کراچی(بزنس رپورٹر) آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے ایف بی آر سے مطالبہ کیا کہ۔۔۔

حالیہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد عائد ہونے والی سپر ٹیکس کی ذمہ داری کو صنعتکاروں اور برآمد کنندگان کے کئی سالوں سے زیرِ التوا سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور دیگر واجب الادا ریفنڈز کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے ۔  بیان میں چیئرمین اپٹما کامران ارشد نے کہا کہ بالخصوص برآمدات پر مبنی ٹیکسٹائل انڈسٹری گزشتہ کئی ماہ سے برآمدی آرڈرز میں کمی اور مجموعی طور پر خراب کاروباری ماحول کے باعث شدید مالی دباؤ کا شکار ہے جس کی وجہ سے صنعت اس قابل نہیں کہ سپر ٹیکس کی بھاری رقم ایک ہی قسط میں ادا کرسکے ۔کامران ارشد نے مطالبہ کیا کہ سپرٹیکس کی واجب الادا رقم کو طویل عرصے سے زیرِ التوا انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور دیگر ریفنڈ کلیمز جیسے ٹی یو ایف اور ڈی ایل ٹی ایل کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے ، جبکہ باقی رقم کو کاروبار دوست اور آسان اقساط میں تبدیل کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ناکارہ سم کارڈز سے 80لاکھ کا سونا حاصل کرنیوالا شخص

سڈنی کے سٹیشن پر سانپ نکل آیا، مسافروں کی دوڑیں

روس میں نایاب منظر، لوگ چار چاند دیکھ کر حیران

مومو کھانے کیلئے بچے نے دکاندار کو 85 لاکھ کا زیور دیدیا

سولو ڈائننگ کیا ہے ، نوجوان اس رجحان کو کیوں اپنا رہے

تیسری عالمی جنگ کا آغاز کیسے ہوگا،بابا وانگا کی پیش گوئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak