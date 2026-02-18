صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرشل، مائیکرو فنانس بینکوں کو مقررہ وقت پر زکوٰۃ کٹوتی کی ہدایت

  • کاروبار کی دنیا
کمرشل، مائیکرو فنانس بینکوں کو مقررہ وقت پر زکوٰۃ کٹوتی کی ہدایت

حاصل رقم فوری سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے ، اسٹیٹ بینک نے سرکلر جاری رقم مستحقین تک بروقت پہنچ سکے گی، صارفین کوکٹوتی سے متعلق آگاہ رکھنے کی ہدایت

کراچی (کامرس رپورٹر)ملک بھر میں بچت اور منافع بخش بینک اکاؤنٹس پر سالانہ زکوٰۃ کٹوتی سے متعلق باقاعدہ حکم جاری کردیا گیا ہے ، اسٹیٹ بینک نے وزارت برائے تخفیفِ غربت و سماجی تحفظ کے تحت جاری سرکلر کی روشنی میں تمام کمرشل اور مائیکروفنانس بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ مقررہ تاریخ پر زکوٰۃ کی کٹوتی کو یقینی بنایا جائے اور جمع شدہ رقم فوری طور پر سرکاری اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے، مرکزی بینک کے بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری سرکلر کے مطابق سیونگ بینک اکاؤنٹس، پرافٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس اور دیگر منافع دینے والے اکاؤنٹس زکوٰۃ کٹوتی کے دائرہ کار میں آئیں گے ، کٹوتی مقررہ نصاب اور قواعد کے مطابق کی جائے گی جبکہ ایسے اکاؤنٹس جو شرعی استثنیٰ یا ڈکلریشن کے تحت آتے ہیں، انہیں ضابطے کے مطابق رعایت حاصل ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے واضح کیا ہے کہ زکوٰۃ کٹوتی کے فوراً بعد متعلقہ رقوم کو حکومتی زکوٰۃ فنڈ کے نامزد اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے تاکہ صوبائی و ضلعی سطح پر مستحقین تک بروقت تقسیم ممکن ہوسکے بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سسٹمز اور برانچ نیٹ ورک کو پیشگی الرٹ جاری کریں اور صارفین کو کٹوتی کے شیڈول سے آگاہ کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں طالبہ کی چھت سے کودکر خودکشی

کاہنہ کے علاقے میں 5سالہ بچے کی گلا کٹی لاش برآمد

ننکانہ :مبینہ مقابلہ،2ڈاکو بھائی ہلاک ، 1راہگیر جاں بحق

چناب سے جموں کے رہائشی کی لاش برآ مد

ایف آئی اے ملازم سمیت 7ایجنٹ گرفتار

بیٹے کا والد پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak