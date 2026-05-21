صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک چین دوطرفہ تجارت میں 18.19فیصد اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
پاک چین دوطرفہ تجارت میں 18.19فیصد اضافہ

چین کو برآمدات میں 7.22،درآمدات میں 20فیصدکی نموریکارڈ

اسلام آباد (اے پی پی)پاکستان اورچین کے درمیان دوطرفہ تجارت میں جاری مالی سال کے پہلے 10ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 18.19 فیصدکانمایاں اضافہ ریکارڈکیاگیا، مالی سال کے دوران چین کو پاکستان کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر7.22فیصد اور چین سے درآمدات میں 20 فیصد کی نموہوئی ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جاری پہلے 10ماہ میں دوطرفہ تجارت کاحجم 18.036 ارب ڈالرریکارڈکیاگیا جو 18.19 فیصدزیادہ ہے۔ اپریل میں دونوں ممالک کے درمیان 2.053 ارب ڈالرکی دوطرفہ تجارت ہوئی ۔ پہلے 10 ماہ میں چین کو برآمدات سے ملک کو 2.220ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا جو 7.22 فیصد زیادہ ہے۔ اپریل میں چین کو برآمدات کا حجم 275.91 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا ۔ پہلے 10 ماہ میں چین سے درآمدات پر 15.81 ارب ڈالرزرمبادلہ خرچ ہوا جو 20 فیصد زیادہ ہے۔ اپریل میں چین سے درآمدات کا حجم 1.777ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جومارچ میں 1.537ارب ڈالراورگزشتہ سال اپریل میں 1.609 ارب ڈالرتھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سلہٹ ٹیسٹ ہرا کر بنگلادیش نے پاکستان کو وائٹ واش کردیا

ٹیسٹ کرکٹ میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی:شان

رونالڈو ورلڈ کپ کیلئے پرتگال کے ابتدائی سکواڈ میں شامل

کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سلمان علی آغا کی سرزنش

آسٹریلیا سے سیریز، فخر ، صائم ٹیم میں شامل نہیں ہونگے

عامر کو برطانوی شہریت مل گئی ،آئی پی ایل کھیلنے کے اہل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak