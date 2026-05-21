صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل بینک کیلئے جی ڈی ای آئی بی ایوارڈز کے 7 بہترین پریکٹس ایوارڈز

  • کاروبار کی دنیا
نیشنل بینک کیلئے جی ڈی ای آئی بی ایوارڈز کے 7 بہترین پریکٹس ایوارڈز

کراچی(بزنس ڈیسک)نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی)نے گلوبل ڈائیورسٹی، ایکوٹی اینڈ انکلوژن بینچ مارکس (جی ڈی ای آئی بی) ایوارڈز 2026 میں 7 بہترین پریکٹس ایوارڈز جیت لیے ہیں۔

یہ اعزازات بینک کے ادارتی منظرنامے میں تنوع، مساوات اور شمولیت کے فروغ کی کوششوں کا اعتراف ہیں۔تقریب میں این بی پی کی نمائندگی سمن عباسی، ای وی پی ڈویژنل ہیڈ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور آرگنائزیشنل ایفیکٹیونیس نے کی اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایوارڈز وصول کیے ۔یہ اعزازات این بی پی کی جانب سے جامع پالیسیوں اور عملی اقدامات کو مستحکم بنانے ، وسیع تر نمائندگی کو فروغ دینے اور ایک ایسے ورک پلیس کلچر کی تشکیل کیلئے جاری کوششوں کا اعتراف میں دیے گئے ہیں جو انصاف، احترام اور مواقع کی فراہمی پر مبنی ہو۔ یہ این بی پی کے اس یقین کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ جامع ادارے پائیدار ترقی، مضبوط ادارتی ثقافت اور دیرپا مثبت اثرات پیدا کرنے کیلئے بہترین پوزیشن میں ہوتے ہیں۔این بی پی عالمی معیار کے جدید بینچ مارکس اور ادارہ جاتی ترجیحات کے مطابق اپنے انسانی وسائل کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے جبکہ ایک ایسے ورک پلیس کی تشکیل کیلئے کوشاں ہے جو مساوات پر مبنی، مستقبل بین اور ایک جدید مالیاتی ادارے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ہو۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فیصلہ کن مذاکرات، محسن نقوی دوبارہ ایران میں : وزیرداخلہ کی ایک ہفتے میں ایرانی صدر سے دوسری ملاقات، معاہدے کو حتمی شکل دی جارہی ہے : عرب میڈیا

دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپسی کے خطرے سے دوچار : چین، روس کا مشترکہ اعلامیہ

پاک چین دوستی منفرد ،سی پیک کی کامیابی کیلئے پر عزم : وزیر اعظم

مریم نواز سے آذری وزیر اقتصادیات کی ملاقات، مشترکہ ورکنگ گروپ قائم

توانائی کیلئے 300 ارب ڈالر سرمایہ کاری درکار ، وزیر پٹرولیم

قیادت درست ہو تو جنریشن زی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرسکتی : حافظ نعیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak