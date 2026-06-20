صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کردیا

  • کاروبار کی دنیا
کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کردیا

رواں مالی سال پہلی بار 26.51لاکھ سے زائد ٹی ای یوز کنٹینرز ہینڈل

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی پورٹ نے مالی سال 2025-26 کے اختتام سے قبل کنٹینر ہینڈلنگ کا نیاریکارڈ قائم کرتے ہوئے سمندری تجارت اور لاجسٹکس شعبے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ۔کراچی پورٹ پر رواں مالی سال 26 لاکھ 51 ہزار سے زائد ٹی ای یوز کنٹینرز ہینڈل کیے گئے جو ملکی بندرگاہی تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ سالانہ کنٹینر ہینڈلنگ ہے ،اس کامیابی کے ساتھ کراچی پورٹ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کنٹینر ہینڈلنگ بندرگاہ بن گئی جسے ماہرین  بڑھتی تجارتی سرگرمیوں، بندرگاہی انفرااسٹرکچر میں بہتری اور لاجسٹکس نظام کی استعداد میں اضافے کا مظہر قرار دے رہے ہیں ۔وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چوہدری نے کہا کہ کراچی پورٹ کی ریکارڈ کارکردگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملکی شپنگ، پورٹ آپریشنز اور لاجسٹکس صلاحیت مضبوط ہو رہی ہے ، بندرگاہوں کی استعداد میں اضافے ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور تجارتی سہولتوں میں بہتری کے باعث معیشت کو مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ وزیر بحری امور نے کہا کہ حکومت پاکستان کو خطے میں اہم ٹرانس شپمنٹ اور لاجسٹکس حب میں تبدیل کرنے کے وژن پر عمل پیرا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفاورلڈکپ: میکسیکو ناک آئوٹ مرحلے میں جانیوالی پہلی ٹیم

پاکستان کرکٹ کی بہتری کیلئے کوئی ٹائم لائن نہیں:عاقب

استوان کوواکس 1000ویں فٹبال میچ میں امپائرنگ کیلئے نامزد

سکواش چیمپئن شپ، پاکستانی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں داخل

جنوبی افریقہ ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان

ایشین ڈبلز سکواش ،پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں داخل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak