صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈراموں میں مخصوص لوگوں کو کامیابی کا فارمولا سمجھ لیا گیا : فضیلہ قاضی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ڈراموں میں مخصوص لوگوں کو کامیابی کا فارمولا سمجھ لیا گیا : فضیلہ قاضی

کراچی (آئی این پی)اداکارہ فضیلہ قاضی نے کہا ہے کہ پاکستانی ڈرامے کو فنکاروں سے ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔

 ایک انٹرویو میں فضیلہ قاضی نے کہا کہ گنے چنے لوگ ہیں ، انہیں ہی کام ملتا رہتا ہے اور ان چند مخصوص لوگوں کو ہی کامیابی کا فارمولا سمجھ لیا گیا ہے ۔ فضیلہ قاضی نے مزید کہا کہ ان ناانصافیوں سے ڈرامہ انڈسٹری کو نقصان پہنچ رہاہے ۔ سینیئراداکارہ کا کہنا تھا کہ یہ فارمولا نئے ،مختلف اورتخلیقی کام کی راہ میں رکاوٹ ہے اور یکسانیت کا شکار ڈرامے ٹی وی کی مقبولیت گرا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفاورلڈکپ: میکسیکو ناک آئوٹ مرحلے میں جانیوالی پہلی ٹیم

پاکستان کرکٹ کی بہتری کیلئے کوئی ٹائم لائن نہیں:عاقب

استوان کوواکس 1000ویں فٹبال میچ میں امپائرنگ کیلئے نامزد

سکواش چیمپئن شپ، پاکستانی ٹیمیں کوارٹر فائنل میں داخل

جنوبی افریقہ ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان

ایشین ڈبلز سکواش ،پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں داخل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak