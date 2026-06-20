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طلاق کے بعد بچوں نے دوبارہ مجھے مضبوط بنایا:انجلینا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
طلاق کے بعد بچوں نے دوبارہ مجھے مضبوط بنایا:انجلینا

لاس اینجلس (آئی این پی)ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے سابق شوہر، اداکار بریڈ پٹ سے طویل قانونی تنازع اور طلاق کے بعد اپنی ذاتی زندگی پر پہلی بار کھل کر بات کی ہے۔

حالیہ انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ میری مسائل کے خلاف لڑنے کی ہمت اب دوبارہ واپس آ رہی ہے جسے میں کہیں میں کھو بیٹھی تھی۔انجلینا جولی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے میں ذہنی طور پر کمزور ہو گئی تھی، میرے بچوں نے مجھے دوبارہ مضبوط بننے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔انہوں نے بتایا کہ میرے بچے مجھے سب سے بہتر جانتے ہیں اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ میں اپنی شخصیت کے مضبوط پہلوؤں کو دوبارہ سے زندہ کروں جنہیں کچھ عرصے سے آزادانہ طور استعمال نہیں کر پا رہی تھی۔

 

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