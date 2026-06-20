صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کا مشہور بلوط کا درخت 1 ہزار سال بعد مر گیا

  • عجائب دنیا
دنیا کا مشہور بلوط کا درخت 1 ہزار سال بعد مر گیا

لندن (نیٹ نیوز)برطانیہ کے قدیم ترین، بڑے اور مشہور درختوں میں شمار ہونے والا میجر اوک درخت مر گیا۔

برطانوی اخبار دی گارڈیئن کے مطابق برطانیہ کے علاقے ناٹنگھم شائر کے شیر ووڈ جنگل میں موجود یہ عظیم الشان بلوط کا درخت کم از کم 1 ہزار سال پرانا تھا۔رپورٹ کے مطابق مسلسل گرم اور خشک موسمِ گرما کے باعث درخت شدید دباؤ کا شکار رہا اور اس سال اس پر ایک بھی نیا پتہ نہیں نکلا، جس کے بعد ماہرین نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ہر سال ہزاروں سیاح اس تاریخی درخت کو دیکھنے آتے تھے ، 11 میٹر چوڑے تنے اور 28 میٹر پھیلی شاخوں والے اس درخت نے صدیوں تک مقامی لوک داستانوں اور کہانیوں میں اہم مقام حاصل کیے رکھا۔روایات کے مطابق مشہور کردار رابن ہڈ اور اس کے ساتھی ظلم کرنے والے شیرف آف ناٹنگھم سے بچنے کیلئے اسی درخت میں پناہ لیا کرتے تھے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی، سامان سے محروم

موہلنوال ،مال روڈ :ٹریفک حادثات میں 2افراد جاں بحق

سندر:نوجوان کی زہریلی گولیاں نگل کر خودکشی

لڑکی کو نشہ آور دوا پلاکر زیادتی ، مرکزی ملزم گرفتار

ملزم گرفتار ،ایک ہزار پتنگیں برآمد

ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak