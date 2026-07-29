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مرکنٹائل ایکسچینج میں114,708 لاٹس کا کاروبار

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں114,708 لاٹس کا کاروبار

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں دھاتوں، توانائی، کرنسی معاہدوں، حصص اشاریوں اور زرعی اجناس کی مجموعی کاروباری مالیت 36.007 ارب روپے رہی جبکہ مجموعی طور پر 114,708 لاٹس کا کاروبار ہوا۔

سب سے زیادہ کاروبار سونے (13.884 ارب روپے )میں ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد کرنسی معاہدوں (6.456 ارب )اور نیسڈیک 100 (5.568 ارب روپے)، خام تیل (2.431 ارب ) میں کاروبار ریکارڈ کیا گیا۔

 

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