پہلا فلیگ شپ لگژری ٹاور میڈی کیم آئیکون ون لانچ
پر تعیش اپارٹمنٹ کمپلیکس ساحل سمندر سے صرف1منٹ کی دوری پر
کراچی(سٹی ڈیسک)پاکستان کا پہلا فلیگ شپ لگژری ٹاور میڈی کیم آئیکون ون لانچ کر دیا گیا ۔کراچی میں لانچنگ تقریب میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ52منزلہ رہائشی ٹاور2،3اور4بیڈ رومز پر مشتمل لگژری اپارٹمنٹس +ٹرائی پلیکس پینٹ ہاؤس، یہ پاکستان کا انتہائی پر تعیش اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے جو ایک ممتاز مقام پر واقع ہے اور اس میں نامور ماہرین تعمیرات کے ڈیزائن کردہ عالمی معیار کے پینٹ ہاؤسز اور اپارٹمنٹس شامل ہیں۔ میڈی کیم آئیکون ون آرام، انداز اور جدید طرز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کئے گئے پرتعیش اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز پیش کرتا ہے ۔ میڈیکم آئیکون ون روشنیوں کے شہر کے دل میں ایک شاندار لگژری کے طور پر کھڑا ہے ، ساحل سمندر سے صرف1منٹ کی دوری پر یہ رہائش سمندری نظاروں تک فوری رسائی فراہم کرتا ہے ۔ مشہور ڈولمین مال صرف5منٹ کی دوری پر ہے ،اس کے علاوہ، بوٹ بیسن صرف6منٹ کی دوری پر ہے جو مختلف قسم کے پاکیزہ لذتوں اور متحرک رات کی زندگی پیش کرتا ہے ۔ آپ کی دہلیز سے صرف 10 منٹ کی دوری پر شاہراہ فیصل کے ساتھ،
کراچی کے کاروباری اور تجارتی مرکز تک آسانی سے رسائی ممکن ہے ۔ میڈی کیم آئیکون ون میں سوئمنگ پول مکمل سہولیات سے آراستہ جم ، سونا ، اسٹیم روم اور ہر عمر کے افراد کے لیے گیمنگ روم جیسی اعلی درجے کی سہولیات موجود ہیں ۔ سی سی ٹی وی سیکیورٹی کا نظام24 گھنٹے تحفظ کا احساس دلاتا ہے جبکہ آسان پارکنگ کی سہولت مزید آسانی فراہم کرتی ہے ، یہ وہ مقام ہے جہاں عیش و آرام اور سہولت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے ۔تقریب سے گروپ منیجنگ ڈائریکٹر جنید خلیل نینی تال والا، آرکیٹیکٹ طارق حسن ،شعیب حسن اورانجینئرشاہ زیب نے بھی خطاب کیا۔
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