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سبزیوں کی برآمدات میں 24.82فیصد کمی ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
سبزیوں کی برآمدات میں 24.82فیصد کمی ریکارڈ

اسلام آباد (این این آئی)سبزیوں کی برآمدات میں جون 2026کے دوران 24.82 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ۔

ادارہ  شماریات کے مطابق جون 2026کے دوران سبزیوں کی برآمدات کی مالیت10.9 ملین ڈالر تک کم ہوگئی جب کہ جون 2025کے دوران سبزیوں کی برآمدات سے 14.5 ملین ڈالرز زرمبادلہ کمایا گیا تھا۔ اس طرح جون 2025کے مقابلے میں جون 2026کے دوران سبزیوں کی ملکی برآمدات میں 3.6ملین ڈالر یعنی 24.82فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔

 

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