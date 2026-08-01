صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیمنٹ انڈسٹری، مقامی طلب نے برآمدات کو پیچھے چھوڑ دیا

  • کاروبار کی دنیا
سیمنٹ انڈسٹری، مقامی طلب نے برآمدات کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور( این این آئی) سیمنٹ انڈسٹری نے مالی سال 2026ء میں مضبوط بنیادوں پر کلوزنگ کی۔ مجموعی ترسیلات ڈسپیچز 50.58ملین ٹن تک پہنچ گئیں جو مالی سال 2025ء کے 47ملین ٹن کے مقابلے میں 7.6فیصد زیادہ ہیں۔ یہ چند برسوں میں سب سے مضبوط حجم کی کارکردگی تھی ۔مقامی ترسیلات 10فیصد اضافے کے ساتھ 41.57ملین ٹن تک پہنچ گئیں جس سے سال کے دوران تقریباً 3.8ملین ٹن کا اضافہ ہوا۔

سیمنٹ انڈسٹری نے مالی سال 2026ء میں مضبوط بنیادوں پر کلوزنگ کی۔ مجموعی ترسیلات ڈسپیچز 50.58ملین ٹن تک پہنچ گئیں جو مالی سال 2025ء کے 47ملین ٹن کے مقابلے میں 7.6فیصد زیادہ ہیں۔ یہ چند برسوں میں سب سے مضبوط حجم کی کارکردگی تھی ۔مقامی ترسیلات 10فیصد اضافے کے ساتھ 41.57ملین ٹن تک پہنچ گئیں جس سے سال کے دوران تقریباً 3.8ملین ٹن کا اضافہ ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

نواز شریف کا وژن ہی ملک کو معاشی استحکام دلا سکتا ہے :رانا شمیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak