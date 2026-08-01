صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارف حبیب لمیٹڈ کا جعلی اے آئی اسکیم سے لاتعلقی کا اعلان

  • کاروبار کی دنیا
عارف حبیب لمیٹڈ کا جعلی اے آئی اسکیم سے لاتعلقی کا اعلان

کمپنی نے پی ایس ایکس کو آگاہ کردیا، عوام کو فراڈ سے محتاط رہنے کی ہدایت غیرحقیقی منافع کے دعوے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہیں،کمپنی

کراچی(بزنس رپورٹر )عارف حبیب لمیٹڈ نے اپنے نام اور عارف حبیب گروپ کی ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے چلائی جانے والی مبینہ جعلی آرٹیفیشل انٹیلی جنس سرمایہ کاری اسکیم سے لاتعلقی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے ۔ کمپنی نے واضح کیا ہے کہ بعض شرپسند عناصر غیرقانونی طور پر ادارے کا نام استعمال کرکے عوام کو گمراہ کرنے اور مالی فراڈ کی کوشش کر رہے ہیں ۔ اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کیے گئے خط میں عارف حبیب لمیٹڈ نے کہا کہ نہ تو کمپنی اور نہ ہی عارف حبیب گروپ نے عارف حبیب اے آئی یا اس سے ملتے جلتے نام سے کوئی آرٹیفیشل انٹیل یجنس پر مبنی سرمایہ کاری پلیٹ فارم قائم کیا ہے ۔ کمپنی نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ عارف حبیب، عارف حبیب لمیٹڈ اور عارف حبیب گروپ کا کسی بھی قسم کی ایسی سرمایہ کاری اسکیم سے براہِ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں۔ کمپنی کے مطابق سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع پر جعلی تشہیر کے ذریعے عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نام نہاد عارف حبیب اے آئی پلیٹ فارم میں سرمایہ کاری پر فی ہفتہ پانچ لاکھ روپے تک منافع حاصل کیا جا سکتا ہے ۔کمپنی نے خبردار کیاکہ ایسے غیرحقیقی منافع کے وعدوں کا مقصد عوام کو دھوکہ دے کر ان سے رقوم بٹورنا ہے ۔عارف حبیب لمیٹڈ نے اپنے خط میں اس بات پر بھی زور دیا کہ کمپنی سے متعلق تمام اہم فیصلے ، مالی معلومات،سرمایہ کاری سے متعلق اعلانات اور دیگر مادی اطلاعات ہمیشہ متعلقہ ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق اسٹاک ایکسچینج کے پلیٹ فارم اور کمپنی کے سرکاری ذرائع سے جاری کی جاتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

نواز شریف کا وژن ہی ملک کو معاشی استحکام دلا سکتا ہے :رانا شمیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak