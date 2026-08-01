صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12وارداتیں،ڈاکوؤں نے 8شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

  • جرم و سزا کی دنیا
12وارداتیں،ڈاکوؤں نے 8شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

مغل پورہ میں اقبال 4لاکھ 55ہزار ، ہڈیارہ میں عاطف 4لاکھ نقدی سے محروم راوی روڈ ، مزنگ ،کوٹ لکھپت اور لوہاری سے 4افراد کی موٹرسائیکلیں چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 12وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز اورموٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے مغل پورہ میں اقبال سے 4لاکھ 55ہزار روپے اور موبا ئل فون، چوہنگ میں شعبان سے 4لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون، غازی آباد میں ہاشم سے 4لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون، نشترکالونی میں ارباز سے 4لاکھ 10ہزار روپے اور موبائل فون، ہڈیارہ میں عاطف سے 4لاکھ روپے اورموبائل فون،قلعہ گجر سنگھ میں ذیشان سے 15 ہزار روپے اور موبائل فون ،جنوبی چھاؤنی میں ریحان سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ چوہنگ کے علاقے میں اویس سے 5 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ادھر نامعلوم افراد نے راوی روڈ سے عاشق ، مزنگ سے منتظر،کوٹ لکھپت سے اخلاق اور لوہاری کے علاقہ سے امتیاز کی موٹرسائیکلیں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

6 جی ٹیکنالوجی سے دیوار کے پیچھے افراد کی نگرانی ممکن

38 ماہ میں تعمیر ہونیوالا دنیا کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن

مفلوج شخص نے ذہن سے کنٹرول ہونیوالی وہیل چیئر بنا لی

دنیا کے مہنگے ترین جاپانی آم، قیمت لاکھوں روپے میں

بیٹی کی جنک فوڈ کی عادت چھڑانے کیلئے جعلی الٹراساؤنڈ

میگنیشیم کی کمی خاموشی سے صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak