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سوتی کپڑے کی برآمدات میں 9.8فیصد کمی

  • کاروبار کی دنیا
سوتی کپڑے کی برآمدات میں 9.8فیصد کمی

اسلام آباد(اے پی پی)سوتی کپڑے کی برآمدات میں جون 2026 کے دوران 9.8 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ۔

 ادارہ برائے شماریات پاکستان (پی بی ایس )کی جانب سے جاری کردہ اعدادو شمار کے مطابق ا س دوران برآمدات کی مالیت 112ملین ڈالر تک کمی ہوگئی جب کہ جون 2025 میں سوتی کپڑا کی برآمدات سے 123 ملین ڈالر زرمبادلہ کمایا گیا تھا ۔ اس طرح جون 2025 کے مقابلے میں جون 2026 کے دوران سوتی کپڑے کی برآمدات میں 11 ملین ڈالر یعنی 9.8 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ۔

 

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