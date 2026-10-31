صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب روپے کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب روپے کے سودے

کراچی(بزنس ڈیسک)مرکنٹائل ایکسچینج میں دھاتوں، توانائی، کرنسی معاہدوں، اشاریوں اور زرعی اجناس کی مجموعی کاروباری مالیت 37.310 ارب روپے رہی جبکہ مجموعی طور پر 136,782 لاٹس کا کاروبار ہوا۔ زیادہ کاروبار سونے (23.541 ارب روپے )میں ہواجس کے بعد نیسڈیک 100 (2.612 ارب )، چاندی (2.434 ارب )، کرنسی معاہدوں (2.139 ارب ) میں کاروبار ریکارڈ کیا گیا۔

مرکنٹائل ایکسچینج میں دھاتوں، توانائی، کرنسی معاہدوں، اشاریوں اور زرعی اجناس کی مجموعی کاروباری مالیت 37.310 ارب روپے رہی جبکہ مجموعی طور پر 136,782 لاٹس کا کاروبار ہوا۔ زیادہ کاروبار سونے (23.541 ارب روپے )میں ہواجس کے بعد نیسڈیک 100 (2.612 ارب )، چاندی (2.434 ارب  )، کرنسی معاہدوں (2.139 ارب ) میں کاروبار ریکارڈ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ازدواجی رشتے کو ختم کرنے سے پہلے ایک موقع ضروردیں :احسن خان

بیٹے کی گریجویشن مکمل ،’’جان ریمبو ‘‘خوشی سے نہال

پاریش راول نے اپنے کیریئر کی صرف 11 فلموں کو ’’اچھا‘‘قرار دیدیا

والد کی غیرموجودگی بچوں کیلئے مسائل کا باعث :سنیتا مارشل

شاہد کپور بچپن میں اپنے بھائی ایشان کھیترکے ڈائپر تبدیل کرتے رہے

حمیرا چنا کی گاڑی چوری ہوگئی ،مقدمہ درج ،تحقیقات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak