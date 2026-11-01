صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹڈاپ کی بلوچستان میں خواتین کاروباری شخصیات کیلئے پہلی نمائش شروع

  • کاروبار کی دنیا
ٹڈاپ کی بلوچستان میں خواتین کاروباری شخصیات کیلئے پہلی نمائش شروع

کوئٹہ (بزنس ڈیسک)ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (TDAP) نے بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، محکمہ ترقیِ نسواں، کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ایکسپورٹ امپورٹ بینک۔۔۔

، پاکستان ہارٹی کلچر ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی اور دیگر شراکت داروں کے اشتراک سے کوئٹہ کے BUITEMS ایکسپو ہال میں خواتین کاروباری شخصیات کی پہلی نمائش ‘‘ویکس نیٹ کوئٹہ 2026’’ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب کا باقاعدہ افتتاح ڈاکٹر ربابہ بلیدی مشیر برائے ترقیِ نسواں حکومتِ بلوچستان نے کیا۔ تقریب میں صوبائی اسمبلی کے سینئر اراکین، سرکاری حکام، سرکاری و نجی اداروں کے نمائندگان، ترقیاتی شراکت داروں اور بلوچستان سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ، کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احمد گل کاکڑ، ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شہباز ایچ۔ سید، پاکستان ہارٹی کلچر ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد نصیر، سیکریٹری محکمہ ترقیِ نسواں شیر شاہ غلزئی اور سیکریٹری محکمہ سماجی بہبود عصمت اللہ قریشی سمیت BUITEMS اور دیگر شراکت دار اداروں کے نمائندگان بھی شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak