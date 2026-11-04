کسٹمز اور پی سی ڈی ایم اے کا درآمدی مسائل مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق
کراچی(بزنس ڈیسک)محکمہ کسٹمز اور پی سی ڈی ایم اے نے کمرشل امپورٹرز کو درآمدی مرحلے پر درپیش مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے ۔
اس سلسلے میں پی سی ڈی ایم اے کے چیئرمین سلیم مکاتی کی سربراہی میں وفد نے چیف کلکٹر کسٹمز اپریزمنٹ (ساؤتھ) واجد علی سے ملاقات کی۔ اجلاس میں آئی سی آئی ایس اسکین کے مہنگے اخراجات، سیلف کلیئرنس کی سہولت سمیت اہم معاملات پر مثبت پیشرفت ہوئی۔
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