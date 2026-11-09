صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوستہ محمد:رائس ملرز یونین کی نومنتخب کابینہ کی تقریبزِ حلف برداری

  • کاروبار کی دنیا
اوستہ محمد:رائس ملرز یونین کی نومنتخب کابینہ کی تقریبزِ حلف برداری

اوستہ محمد (آئی این پی )بسم اللہ رائس مل اوستہ محمد میں رائس ملرز ایسوسی ایشن کی نومنتخب کابینہ کی پروقار تقریبِ حلف برداری ہوئی۔

اس موقع پر عبدالحفیظ سومرو نے صدر، مور خان جتک نے سینئر نائب صدر عبدالمجید عمرانی نے جنرل سیکرٹری غلام نبی جمالی اور سیٹھ راجیش کمار نے نائب صدور، سیٹھ لعل چند نے فنانس سیکرٹری جبکہ ظفراللہ جمالی نے پریس سیکرٹری کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ذاتی قرض کی حد میں پونے 2 کروڑ اضافہ : یوتھ بزنس ، ایگریکلچرلون سکیموں سے فائدہ اٹھانے کی عمر میں3 سال کمی باعزت روزگارفراہمی کیلئے پر عزم ہیں : شہباز شریف

ایران سے دوبارہ جنگ کا امکان انتہائی کم، ٹرمپ

وی آئی پی دورہ : مریم نواز نے امتحان ملتوی کرنے پر ڈی سی جہلم کو ہٹا دیا

ضمنی انتخاب:این اے 77،پی پی 203 میں ن لیگ کی فتح

آبادی بڑھ چکی،نئے انتظامی یونٹس بنانے چاہئیں:خواجہ آصف

ریاست کیخلاف تقاریر کرنیوالوں سے نرمی نہیں ہوگی، محسن نقوی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak