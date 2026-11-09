صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شی تھریڈز پروگرام میں قالین بنانے کی تربیت بھی شامل کرنیکا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
شی تھریڈز پروگرام میں قالین بنانے کی تربیت بھی شامل کرنیکا مطالبہ

لاہور( آئی این پی)چیئرپرسن کارپٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ اعجازالرحمان نے وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے دیہی خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے شروع کیے گئے۔

شی تھریڈز پروگرام میں ہاتھ سے قالین تیار کرنے کی تربیت کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کا دیہی معیشت اور خواتین کے روزگار سے گہرا تعلق ہے ، ہزاروں خواتین اپنے گھروں میں ہاتھ سے قالین تیار کر کے اپنے خاندانوں کی کفالت میں حصہ ڈال رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا کے ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں پتھر خودبخودسرکنے لگے

’’جی ٹی اے 6‘‘کا خاکہ بنانے کیلئے جہاز کی 8گھنٹے پرواز

ایک میل کی دوڑ ، ریوبک کیوب کے 4 پزل حل کردئیے

دنیا کے 90فیصد لوگ دائیں ہاتھ سے کام کے عادی

بلند آواز میں چیخنے کا ریکارڈ برطانوی خاتون برینڈا کے نام

کُڈزو کی جڑ الکوحل کا استعمال کم کرنے میں مددگار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak