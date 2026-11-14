صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ڈبلیواورعلی بابا ڈاٹ کام کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
پی ایس ڈبلیواورعلی بابا ڈاٹ کام کے درمیان معاہدہ

کراچی(بزنس رپورٹر)ایف بی آر کے ماتحت پاکستان سنگل ونڈو (پی ایس ڈبلیو) اور علی بابا ڈاٹ کام نے ڈیجیٹل ٹریڈ ڈیٹا کنفرمیشن سروس متعارف کرانے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔۔

 ، اس اقدام کا مقصد پاکستان کے ڈیجیٹل تجارتی نظام کو علی بابا ڈاٹ کام کے عالمی کاروباری پلیٹ فارم سے منسلک کرکے بین الاقوامی ای کامرس میں اعتماد کو فروغ دینا اور پاکستان کے کاروباری شعبے کے لیے بین الاقوامی تجارت کے مواقع بڑھانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ٹریفک،شور شرابہ دل کے امراض کو کیسے دعوت دیتا ہے

سیانے کوے کی نئی صلاحیت نے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا

جہاز کے باتھ روم کا نلکا خراب،طیارہ تالاب بن گیا

امریکا،لاکھوں کمانے والی بھارتی خاتون کا گزارا نہیں ہوتا

گھڑی میں وقت بتاتے ہوئے ‘او کلاک’ کیوں کہا جاتا ہے

ٹرین کے آخری ڈبے پر X کا نشان کیوں ہوتا ہے ؟

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak