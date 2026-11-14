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صفحٔہ اول
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آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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آج کا اخبار - (ای پیپر )
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اسلام آباد
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ہائیکورٹس کے 3ججز کو سپریم کورٹ میں قائم مقام جج بنانیکافیصلہ
بادشاہ چارلس کاعوامی خدمت کیلئے عزم غیرمتزلزل :وزیراعظم
پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ کیلئے سپیکر ملک احمد کا چانس ہے ،فواد چودھری
وراثت کا حق محض وقت گزرنے سے ختم نہیں ہوتا:سپریم کورٹ
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ممکنہ تبدیلی میرے علم میں نہیں :گورنرپنجاب
بلدیاتی الیکشن کا مستقبل غیر یقینی، الیکشن کمیشن بے بس
تازہ ترین
گورنر خیبرپختونخوا کا صوبے میں سونے کی کان کنی کی تمام سرگرمیاں فوری معطل کرنے کا اعلان
شمالی وزیرستان میں فورسز کے آپریشنز، 16 خوارج ہلاک، حوالدار اور نائیک شہید
حکومتی قانونی ٹیم کا نئے صوبوں کے قیام کیلئے ریفرنڈم کی تجویز پر غور
نو مئی ریڈیو حملہ کیس: سہیل آفریدی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع
امریکی فضائی نظام خرابی کے گھنٹوں بعد بحال، سائبر حملہ نہیں ہوا: ٹرمپ
آج کے کالمز
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن
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