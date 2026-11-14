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پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مستقل صدر لایا جائے گا

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مستقل صدر لایا جائے گا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ایڈہاک نظام جلد ختم کرکے مستقل صدر لایا جائے گا۔۔۔

فیڈریشن کے انتخابات کروا کر ایسے اہل شخص کو ذمہ داری سونپی جائے گی جو قومی کھیل کی ترقی کے لیے جذبے اور صلاحیت کے ساتھ کام کرے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں کیا۔

 

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