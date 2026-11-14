صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم یوئیفا نیشنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی

  • کھیلوں کی دنیا
انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم یوئیفا نیشنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ نے کروشیا کو 1-2 سے شکست دے کر یوئیفا نیشنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔۔۔

 جبکہ دوسری جانب اٹلی نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے فرانس کو 1-3 سے ہرا کر فرانسیسی کوچ زین الدین زیدان کو ان کے دورِ قیادت کی پہلی شکست سے دوچار کر دیا۔ واضح رہے کہ یوئیفا نیشنز لیگ کے آئندہ اہم مقابلوں میں اتوار کو بیلجیئم کا مقابلہ اٹلی اور فرانس کا ترکیہ سے ہوگا، جبکہ سپین اور انگلینڈ گروپ کی پہلی پوزیشن کے تعین کے لیے میڈرڈ میں آمنے سامنے ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی، 54 فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

سونا4900روپے مزید سستا،ڈالر کی قدربھی کم

سی ٹی آرجمع کرانے کی کم از کم حد 30لاکھ روپے مقرر

ٹڈاپ کا ترجیحی تجارتی معلومات تک رسائی بہتر بنانے کیلئے آگاہی سیشن

فیصل بینک اور اسٹیٹ بینک کا خصوصی افراد کی مالیاتی شمولیت کے فروغ کیلئے اشتراک

صنعتکار کیخلاف مقدمہ انتقامی کارروائی ، واپس لیا جائے ، طلعت محمود

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak