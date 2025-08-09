صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا: 30 سالہ نامعلوم شخص کی نعش برآمد

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تھانہ ائیرپورٹ کے علاقہ رسالے والا بھینس کالونی کے قریب سے 30 سالہ نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوئی اطلاع ملتے ہی تھانہ ائیرپورٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی ابتدائی معلومات کیمطابق جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے ۔

