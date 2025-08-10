جشن آزادی ،معرکہ حق تقریبات:ایف ڈی اے کمپلیکس سج گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جشن آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کے سلسلے میں ایف ڈی اے کمپلیکس کو خوبصورتی سے سجادیا گیا۔ اس سلسلے میں قومی پرچم کی مناسبت سے سبز اور سفید برقی لائٹس آویزاں کی گئی ہیں۔۔۔
جن میں بانی پاکستان قائد اعظم ؒکی پورٹریٹ، قومی پرچم، آزادی کی نعمت اور جشن آزادی مبارک کے جیسی تحریریں اجاگر کی گئی ہیں۔د ریں اثنا شہر کی مرکزی شاہراہوں، چوکوں اور اہم مقامات پر بھی آزادی مبارک اور وطن سے محبت کے نعروں پر مبنی سٹیمرز آویزاں کئے گئے ہیں ۔ جشن آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کے حوالے سے ایف ڈی اے نے محفل مشاعرہ کا اہتمام کیاہے ۔ حصول آزادی کے تحفظ کے موضوع پر یہ مشاعرہ سوموار 11 اگست کو دو بجے دن ایف ڈی اے کمپلیکس میں ہوگا۔قائم مقام ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے قیصر عباس رند مہمان خصوصی ہونگے ۔ معروف شاعر نصرت صدیقی صدارت کرینگے ۔ مشاعرہ کی میزبانی کے فرائض مقامی شاعر شہزاد بیگ انجام دینگے ۔ شعرا کرام میں عارف حسین بخاری، عدنان بیگ، ناصر مجید،خاور جیلانی، اشفاق بابر، کوثر گل، حمید شاکر، فوزیہ شیخ اور کومل جوئیہ(ملتان )شامل ہیں۔ شعرا منظوم انداز میں وطن سے محبت، آزادی کے تحفظ ، قومی یکجہتی، ملی اتحاد و یگانگت کو اجاگر اور وطن کے لئے لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرینگے ۔