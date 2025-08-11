صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے پر حد رفتار سے تجاوز کرنیوالا ڈرائیور حوالات پہنچ گیا

  • فیصل آباد
موٹر وے پر حد رفتار سے تجاوز کرنیوالا ڈرائیور حوالات پہنچ گیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)موٹر وے پر حد رفتار سے تجاوز کرنے والا ڈرائیور حوالات پہنچ گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقہ 441 گ ب کے قریب موٹر وے پر دانیال نامی شخص کار مقررہ حد سے کئی گنا تیز چلا کر اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا سبب بن رہا تھا جسے موٹر وے پولیس نے قابو کرلیا۔ ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا گیا۔

موٹر وے پر حد رفتار سے تجاوز کرنے والا ڈرائیور حوالات پہنچ گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقہ 441 گ ب کے قریب موٹر وے پر دانیال نامی شخص کار مقررہ حد سے کئی گنا تیز چلا کر اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا سبب بن رہا تھا جسے موٹر وے پولیس نے قابو کرلیا۔ ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر