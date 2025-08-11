صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14 اگست کو شایان شان طریقہ سے منائینگے :کامران ظفر

  • فیصل آباد
14 اگست کو شایان شان طریقہ سے منائینگے :کامران ظفر

گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)یوم آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کیلئے راول ویلفیئرسوسائٹی کے ضلعی چیئرمین چودھری کامران ظفر راول کی رہائش گاہ گارڈن ٹاؤن میں اہم اجلاس ہوا ۔ راول ویلفیئر سوسائٹی کے تمام عہدیداران نے شرکت کی ۔

اجلاس میں سیف الرحمان راول عمران راول کباڑیہ شہباز راول رمضان راول خالد راول غلام محمد لالہ راول افضل راول عبدالرزاق راول فوجی سجاد راول ارشاد راول عمردراز راول فوجی ارشد راول سائیں راشد راول حاجی آصف محمود راول حکیم عامر راول نے شرکت کی ۔کامران ظفر راول نے کہا محسن پاکستان قائداعظم ؒکی بدولت ہم آج ہم آزاد ریاست میں پرسکون زندگی بسر کررہے ہیں 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے اور ہم اس دن کو شایان شان طریقہ سے منائیں گے ۔ گڈا چوک میں 20 پونڈ کا کیک کاٹا جائے گا اور راول ویلفیئر کے تمام عہدیداران اپنے اپنے علاقوں سے موٹرسائیکل ریلیاں لے کر گڈا چوک جمع ہوں گے اور کیک کاٹنے کے بعد راول ویلفیئر ریلی کی شکل میں سارے شہر کا چکر لگائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر