صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:چہلم شہدائے کربلا ،فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل

  • فیصل آباد
چنیوٹ:چہلم شہدائے کربلا ،فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ عبدﷲ احمد نے کہا ہے کہ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر پولیس کی جانب سے فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

 تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ حکومتی ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل ہوگا۔ضلع بھر میں 17 جلوس اور 16 مجالس منعقد ہوں گی، جن میں سے 1 جلوس کیٹگری اے ، 5 کیٹگری بی، 11 کیٹگری سی، جبکہ 3 مجالس کیٹگری بی اور 13 کیٹگری سی میں شامل ہیں۔ ایک ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے ۔ حساس مجالس و جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمروں، ویڈیو ریکارڈنگ، سرویلنس وہیکلز اور سمارٹ سٹی کنٹرول روم سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔جلوسوں سے ملحقہ راستے خاردار تاروں سے بند، داخلی راستوں پر فور لیئر چیکنگ، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈٹیکٹرز نصب کیے گئے ہیں۔ خواتین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس تعینات ہوں گی۔ اہم مقامات پر چھتوں پر مسلح جوان اور ٹریفک کی روانی کے لیے خصوصی عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سویٹ ہوم کے طلبا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں تعاون کرینگے : چیئرمین سی ڈی اے

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

عبدالعلیم خان کی شہید میجر زیاد سلیم کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات

کشمیریوں کا واحد سہارا مضبوط و مستحکم پاکستان ، صدر آزاد کشمیر

شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت

پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ، شزا فاطمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ