صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: پرچم کشائی کی پُروقار تقریب ، پو دے بھی لگائے گئے

  • فیصل آباد
کمالیہ: پرچم کشائی کی پُروقار تقریب ، پو دے بھی لگائے گئے

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)یومِ آزادی کی مرکزی پرچم کشائی کی پُروقار تقریب میونسپل کمیٹی آفس میں منعقد ہوئی۔۔۔

 جس میں اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر، اے ایس پی معاذ الرحمن، چیف آفیسر علی رضا، سابق ایم پی اے نازیہ راحیل، مسلم لیگ (ن) کے رہنما چودھری یوسف جاوید، ایس ایچ او عمر، صدر انجمن سید اکبر علی اور صدر بار صدیق اکبر کھٹانہ سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے شاعرِ مشرق علامہ اقبال کی شاعری سے شرکا کے ولولے کو گرمایا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی جبکہ بچے سبز ہلالی پرچم تھامے \"پاکستان زندہ باد\" کے نعرے لگاتے رہے ۔ بچوں کے ملی نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ مہمانانِ گرامی نے جشنِ آزادی کا کیک کاٹا اور سبزہ زار میں پودے لگا کر عوام کو شجرکاری کی ترغیب دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 120، پھل 200 روپے کلو تک مہنگے

حضرت داتا گنج بخشؒ ؒ کے عرس کا دوسرا روز، محفل سماع

دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب

یوم آزادی پر محکمہ تعلقات عامہ میں پرچم کشائی

ریلوے پولیس لائنز میں چاق و چوبند دستے کی قومی پرچم کو سلامی

عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ