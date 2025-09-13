سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی بحالی کے لیے ریلیف انتظامات جاری ہیں۔
اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے تمام ضلعی محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ لی اور ہدایات جاری کیں کہ سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی سہولت بلا تعطل فراہم کی جائے ۔ سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں پر بروقت قابو پانے کے لیے محکمہ صحت عملی اقدامات کو یقینی بنائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکمے مشنری جذبے کے ساتھ ٹیم ورک کے تحت کام کریں۔ڈپٹی کمشنر نے ریونیو ٹیموں کو متاثرین تک کھانا اور راشن کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ محکمہ لائیو اسٹاک کو متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسینیشن اور محکمہ زراعت توسیع کو چارہ و ونڈہ فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔