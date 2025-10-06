صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موضع محرم کاٹھیا کے سیلاب زدگان میں راشن بیگز تقسیم

  • فیصل آباد
موضع محرم کاٹھیا کے سیلاب زدگان میں راشن بیگز تقسیم

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی موضع محرم کاٹھیا کے سیلاب زدگان میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔

اس موقع پر چیف آفیسر علی رضا، ریونیو آفیسر محمد اشرف اور پاک فوج کے جوان بھی موجود تھے جنہوں نے راشن کی تقسیم میں عملی طور پر حصہ لیا۔انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو روزمرہ استعمال کی اشیاء فراہم کی گئیں تاکہ وہ مشکل حالات میں سہارا حاصل کر سکیں۔مزید برآں، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ڈور ٹو ڈور راشن بیگز تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ کوئی بھی متاثرہ خاندان امداد سے محروم نہ رہ جائے ۔مقامی آبادی نے حکومتِ پنجاب، ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔

 

